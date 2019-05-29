لاعب النجم الساحلي يخضع لجراحة الرباط الصليبي

خضع الإيفواري سليمان كوليبالي، المنضم حديثًا للنجم الساحلي، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية على مستوى الأربطة المتقاطعة "الرباط الصليبي" تحت إشراف الدكتور جلال دحمان.

وبذلك ينتظر أن يخلد اللاعب لراحة مطولة، لن تقل عن 6 أشهر قبل أن يستأنف نشاطه.

كان النجم، انتدب كوليبالي منذ يومين بعقد يمتد لـ4 مواسم، ورافقت عملية الانتداب ضجة كبيرة بعد دخول الأهلي المصري على الخط مطالبا بالحصول على المبلغ الذي ألزمت به "الفيفا " اللاعب قبل 24 يونيو المقبل.