خضع الإيفواري سليمان كوليبالي، المنضم حديثًا للنجم الساحلي، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية على مستوى الأربطة المتقاطعة "الرباط الصليبي" تحت إشراف الدكتور جلال دحمان.
وبذلك ينتظر أن يخلد اللاعب لراحة مطولة، لن تقل عن 6 أشهر قبل أن يستأنف نشاطه.
كان النجم، انتدب كوليبالي منذ يومين بعقد يمتد لـ4 مواسم، ورافقت عملية الانتداب ضجة كبيرة بعد دخول الأهلي المصري على الخط مطالبا بالحصول على المبلغ الذي ألزمت به "الفيفا " اللاعب قبل 24 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب النجم الساحلي يخضع لجراحة الرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.