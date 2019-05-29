ساري يبدأ أولى خطوات رحيله عن تشيلسي

يبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، أولى خطوات رحيله عن البلوز، في الصيف المقبل، غدًا الأربعاء.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإنَّ وكيل ساري سيلتقي غدًا مع مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي؛ لمناقشة إمكانية إنهاء العقد بين الطرفين في الصيف المقبل، دون دفع تكاليف باهظة.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن ساري أنهى اتفاقه مع يوفنتوس، لتولي مهمة المدير الفني للسيدة العجوز في الصيف المقبل، خلفًا لماسيمليانو أليجري.

وأوضحت التقارير أن ساري اتفق مع السيدة العجوز على عقد مدته 3 سنوات، وراتب سنوي يبلغ 6 ملايين إسترليني.

ويستعد تشيلسي لمواجهة غريمه التقليدي آرسنال، غدًا الأربعاء، بملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.