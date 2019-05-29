شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ : محتار اختيار مدرب بيراميدز الجديد من 23 "CV"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز إنه محتار فى اختيار المدرب الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية لفريقه فى الموسم المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة ... عندي 23 CV كلهم موافقين ... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزه ... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطة وجدولته و الموسم القادم بطولة أفريقية".

كان رامون دياز المدير الفنى لفريق بيراميدز نشر تويتة غامضة خلال الساعات الماضية وجه خلالها الشكر إلى ترك آل الشيخ على الفترة التى قضاها فى النادى والجهد الذى بذله اللاعبون خاصة بالفوز على الأهلى والزمالك.

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