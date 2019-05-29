شكرا لقرائتكم شاهد .. المتحدث الرسمي لبيراميدز يبكي خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء، بعدما نجح محمود علاء بإحراز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء و معادلة نتيجة مبارة الذهاب.

و ظهر أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز خلال اللقاء و هو يبكي و لم يتمالك اعصابه اثناء ركلات الجزاء الترجيحية قبل فوز الزمالك بالمباراة و حصده للقب لأول مرة بتاريخه.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض السوبر الافريقي بشهر اغسطس في انتظار الفائز من الترجي و الوداد يوم الجمعة القادمة، حيث انتهى لقاء الذهاب بالمغرب 1/1.