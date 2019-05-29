شكرا لقرائتكم اجتماع حاسم للأهلى السبت لحسم أزمة مواعيد مباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتماعات مكثفة يعقدها مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل، برئاسة محمود الخطيب، استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي وذلك، لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

كان النادي الاهلي قد أعلن الانسحاب من بطولة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية ، كما قرر الاهلي عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.

ورفض الاهلي إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

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اتحاد الكرة أكد اليوم ،الثلاثاء، عدم وجود أى تعديلات على جدول الدورى الذى تم إعلانه مؤخرا، منعا لتعرض معسكر المنتخب الأخير لأى ارتباك قبل أمم إفريقيا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه :" تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا ، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها" .