شكرا لقرائتكم روشتة نصائح من جروس لمدافع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة خاصة مع محمد عبد السلام مدافع الفريق، للحديث عن المرحلة القادمة. ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ 31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وحرص جروس، على عقد جلسة خاصة مع محمد عبد السلام على هامش المران الجماعى للزمالك، اليوم بملعب حلمى زامورا تضمنت منح الخواجة تعليمات ونصائح خاصة لمدافع القلعة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روشتة نصائح من جروس لمدافع الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.