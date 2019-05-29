شكرا لقرائتكم منتخب مصر لن يضم وجوه جديدة لقائمة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أنه لن يتم ضم وجوه جديدة لقائمة الفريق استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

ترددت أنباء عن ضم الجهاز الفني لعدد من اللاعبين أمثال عبدالله جمعه و محمود كهربا ثنائى الزمالك لقائمة المنتخب وهو ما نفاه مسئولو الجبلاية وأكدو أن القائمة المختارة سابقاً لن تتغير إلا فى حالة تعرض أي لاعب للإصابة.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية ويتخلله وديتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 13 و 16 يونيو .

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واختار خافيير أجيري 25 لاعباً هم : أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).