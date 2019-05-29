شكرا لقرائتكم حمزة إدريس: الأخضر سقط أمام مالي بأخطاء فردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر حمزة إدريس المشرف على فئات المنتخب السعودي السنية أن سقوط الأخضر الشاب أمام مالي في المباراة الثانية لكأس العالم للشباب 4-3 جاء بسبب أخطاء فردية، مؤكداً أنه يتحمل الخسارة كونه المشرف العام على الأخضر.

وقال إدريس لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": خسرنا بأخطاء فردية، وهذا أمر وارد في عالم كرة القدم مع أن اللاعبين قدموا كل شيء، ونحن نعتذر للجماهير السعودية وكان بودنا تقديم نتائج أفضل وسنستعد الآن لمواجهة بنما ونصحح الأخطاء التي وقعنا بها.

وواصل: أنا المشرف على الفئات السنية وأتحمل مسؤولية الخسارة، علينا تذكر أن هذا المنتخب قدم مستويات رائعة في كأس آسيا وكذلك المباريات الماضية في كأس العالم، لكن علينا الآن نسيان الخسارة ونرى ما هي الحظوظ المتبقية لنا أمام بنما واللعب بناء على ذلك.