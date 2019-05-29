شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس السيتي تطلق برامجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مدارس السيتي لكرة القدم برنامجاً تدريبياً خلال فصل الصيف لصقل مهارات اللاعبين الصغار في كرة القدم، وتعلم مهارات كروية جديدة، والمحافظة على اللياقة البدنية طيلة فصل الصيف.
ويأتي البرنامج التدريبي تعبيراً عن وفائهم لجماهير الأزرق السماوي في الإمارات، واحتفالًا بالموسم الحافل بثلاثة ألقاب تاريخية.
وتقام الحصص التدريبية للبرنامج التطويري في مرافق داخلية مكيفة بكل من أبوظبي ودبي اعتبارًا من بداية شهر يوليو/تموز، لتستقطب الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 18 عامًا.
ويتميز برنامج السيتي لكرة القدم بأسلوبه التدريبي المماثل للمدرسة الكروية العريقة لنادي السيتيزن والتي أضاف إليها المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمسته الخاصة لتعطيها رونقًا إضافيًا وتمنح الثقة للاعبين على أرض الملعب.
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