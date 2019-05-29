شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يعيد تشكيل شركة الجزيرة للكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة محمد سيف السويدي وعضوية كل من: خالد محمد بالعمى، حمد الحر السويدي، طارق أحمد المسعود، سعيد عبدالله بن شيبان، عايض مبخوت الهاجري، صالح عبدالله عبيد العريفي.

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