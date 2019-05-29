النادي السوداني يحتفي بأبطال الفعاليات الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى مجلس إدارة النادي السوداني في رأس الخيمة بالفائزين في بطولات كرة الطاولة والبلاي ستيشن والدومينو، وذلك بحضور المهندس محمد علي النوش، رئيس نادي الجالية السودانية برأس الخيمة وعبدالمنعم الشندواي المحامي وأعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات الرمضانية.

حصل الدكتور مضر عبد العظيم على المركز الأول في بطولة كرة الطاولة ونال علي مكي المركز الثاني وإبراهيم أدم الثالث، بينما حصد أحمد التلب المركز الأول في البلاي ستيشن ومحمد إدراك المركز الثاني ومصعب خالد الثالث، في حين نال الثنائي محمد توتي ولؤي أحمد المركز الأول في الدومينو..

وقال النوش إن النادي السوداني برأس الخيمة يدرك جيداً أهمية إثراء المجتمع بالفعاليات التي تعزز دوره وتؤكد حضوره الإيجابي لتحقيق الأهداف المرجوة خصوصاً على مستوى الفئات الشبابية المختلفة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من اللجان المختصة بالفعاليات الرياضية داخل النادي وخارجه.

وأشار النوش إلى أهمية البحث عن التميز من خلال هذه الفعاليات التي تمثل رؤية النادي لتأكيد حضوره الإيجابي.