بواش مدرباً لمرسيلياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مرسيليا خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدرب البرتغالي أندريه فياش-بواش للإشراف على إدارته الفنية لمدة عامين.

ولم يكن المدرب السابق لتشيلسي فياش-بواش يشرف على أي فريق منذ عام ونصف عام، وسيتم تقديمه لوسائل الاعلام اليوم.

وأعرب رئيس النادي جاك-هنري إيرود عن سعادته بالتعاقد مع المدرب المتوج بلقب «يوروبا ليغ» مع بورتو عام 2011.