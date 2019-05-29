شكرا لقرائتكم خبر عن بواش مدرباً لمرسيلياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مرسيليا خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدرب البرتغالي أندريه فياش-بواش للإشراف على إدارته الفنية لمدة عامين.
ولم يكن المدرب السابق لتشيلسي فياش-بواش يشرف على أي فريق منذ عام ونصف عام، وسيتم تقديمه لوسائل الاعلام اليوم.
وأعرب رئيس النادي جاك-هنري إيرود عن سعادته بالتعاقد مع المدرب المتوج بلقب «يوروبا ليغ» مع بورتو عام 2011.
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