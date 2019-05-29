أحمد بن محمد يشهد حفل تكريم الفائزين ب «بيرق الناموس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، مساء أمس الأول تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة (بيرق الناموس) للهجن العربية الأصيلة، وتعتبر المسابقة من المبادرات الرائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي والذي ظل يقدم دعماً لا محدوداً لملاك الهجن من أجل تعميم وترسيخ الرياضة في أوساط الشباب ما يساعد على المحافظة على توارثها بين الأجيال.

وتابع حفل التكريم الذي أقيم بقلعة الرمال الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالإضافة إلى حضور كبير من ملاك الهجن العربية الأصيلة من المشاركين في مسابقة بيرق الناموس والتي تحسب نقاطها بناءً على النتائج في مهرجان جائزة زايد الكبرى، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومهرجان سمو ولي عهد دبي، ومهرجان ختامي الوثبة ومهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل بالإضافة إلى مهرجان ختامي المرموم.

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وابتدر الحفل بكلمة بيرق الناموس والتي قدمت نبذة مهمة عن المسابقة التي حققت سمعة كبيرة وسط ملاك الهجن وأصبحت هدفاً مباشراً للجميع، ما ساعد على رفع درجة المنافسة، وازدهار سوق الهجن العربية الأصيلة وشهد الحفل تكريم جميع المشاركين في المسابقة البالغ عددهم 38 مشاركاً.

وأقيم تكريم خاص لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة بيرق الناموس التي بلغت جائزتها الكلية 10 ملايين درهم، وحاز لقب النسخة الثانية شعار محمد راشد بن غدير الكتبي، والذي حقق رقماً قياسياً بوصوله إلى 147 نقطة، حيث تمكن الشعار الأحمر والأصفر من حصد 19 رمزاً من خلال الموسم، كأكثر الشعارات فوزاً بالرموز في مختلف المهرجانات الكبرى.

وحل في المركز الثاني شعار سيف علي راشد سويلم الكتبي الحائز 59 نقطة، من بينها أربعة رموز، بينما حل ثالثاً في المسابقة فرج علي حمودة الظاهري الذي حقق 57 نقطة من بينها 7 رموز.

يذكر أن لقب النسخة الأولى من مسابقة بيرق الناموس كان من نصيب صالح بن محمد بن نصرة العامري.