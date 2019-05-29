اختتام مميز لبطولة مجلس ضاحية الصبيحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الجزيرة بلقب بطولة مجلس ضاحية الصبيحية الرمضانية لكرة القدم في مدينة خورفكان بعد فوزه في مباراة الختام على النصر2-1، وسجل للفائز عبد الله الشمبيلي، وللخاسر سيف محمد راشد.

حضر مراسم التتويج راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، ومحمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الصبيحية، والعميد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمهندس علي مخلوف الراعي الألماسي للبطولة.

وتم تكريم العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وأحمد عمر النقبي أستاذ في التربية والتعليم لإسهاماتهما الشخصية مع الضاحية من قبل مجلس ضاحية الصبيحية، كما قام المجلس البلدي لمدينة خورفكان بتكريم مايد وليد النقبي كشخصية رياضية حاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة دبي العالمية للملاكمة للمحترفين وكذلك تكريم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خميس محمد خميس النقبي، وتم تكريم المهندس علي مخلوف الراعي الألماسي، ومحمد سعيد علي النقبي كأفضل لاعب في المباراة الختامية.

وأشاد محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الصبيحية بنجاح البطولة بشكل باهر خلال ليالي شهر رمضان الكريم، مشيداً بتكامل الجهود وتكاتفها لتقديم البطولة بشكل لافت.