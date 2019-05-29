ختام ناجح لمنافسات المواي تاي ببطولة زايد الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول منافسات المواي تاي ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتنظيم نادي ضباط القوات المسلحة وأقيمت المنافسات في الخيمة الرياضية بالنادي.

وفي الختام توج الفائزين ستيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي وعبد الله النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسنغ بحضور طارق المهيري المدير التنفيذي وياسر سالم عضو ادارة الاتحاد والدكتور باسل الشاعر مستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ومصطفى جبار رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وشاكر الشروف نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي.

وتوج اللاعب أحمد الجبيناوي بحزام البطولة في وزن تحت 60 كجم بعد تغلبه على اللاعب ابراهيم بلال، كما فاز اللاعب مهدي اوباحمو بحزام البطولة في وزن 67 كجم بعد تغلبه على اللاعب حسن الزبيدي، وتقلد اللاعب أمين المعتصم حزام البطولة في وزن 71 كجم بعد تغلبه على امرم الانيسي، وتوج اللاعب مصطفى التكريتي بحزام البطولة بعد فوزه على اللاعب نبيل عواش في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها تحت وزن 81 كجم، وفي المباراة الاخيرة فئة الرجال بالوزن المفتوح +91 توج اللاعب مصطفى الطسلق بعد انسحاب اللاعب محمد موسى بسبب الاصابة.

وكانت هناك مباراة واحدة قوية من فئة البنات تحت وزن 60 كجم فازت بها اللاعبة إلهام بوركادي بعد مواجهتها اللاعبة سارة البقالي.

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وأشاد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي بجهود الاتحاد الاماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبد الله سعيد النيادي والتطور الذي لمسه خلال متابعته مجريات البطولة والمستوى المميز لدى اللاعبين وعبر عن سعادته باطلاق الاتحاد الاماراتي للمواي تاي التطبيق الالكتروني الذي يعد الاول من نوعه في المنطقة العربية.

من جانبه أوضح عبد الله النيادي رئيس الاتحاد الاماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مدى سعادته بتنظيم بطولة زايد الرياضية ومشاركة الاتحاد فيها للمرة الثانية والحضور الجماهيري الكبير وشكر كافة العاملين في البطولة من إداريين وفنيين وطاقم التحكيم والجماهير والقنوات التلفزيونية الناقلة والاعلاميين والصحف، لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح البطولة.

وأكد طارق المهيري عضو مجلس الادارة المدير التنفيذي للاتحاد على أهمية إقامة هذة البطولة في نسختها الثانية بالنسبة للاتحاد وذلك استكمالا للخطة الإستراتيجية للاتحاد والوقوف على مدى الجاهزية استعداداً لاستضافة البطولة الآسيوية في أبوظبي نوفمبر المقبل.

وفي الختام تم تبادل الدروع والصور التذكارية بين أمين عام الاتحاد الدولي ستيفان فوكس وعبد الله النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الاماراتي.