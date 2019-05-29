أتلتيكو يتعاقد مع فيليبي بورتو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم أن مدافعه الدولي البرازيلي فيليبي تعاقد مع أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو.

وانتقل فيليبي أوغوستو دي ألميدا مونتيرو (30 عاما) الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده، إلى بورتو في 2016 قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي.

وتأتي صفقة التعاقد مع فيليبي لتعويض رحيل قائد أتلتيكو قلب الدفاع الأوروغوياني دييغو غودين (33 عاماً) بعد تسعة مواسم قضاها مع فريق العاصمة، والمتوقع انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وكان نادي بورتو أعلن في مارس/آذار الماضي انتقال مدافعه البرازيلي إدير ميليتاو (21 عاما) إلى ريال مدريد، جار أتلتيكو، مقابل 50 مليون يورو.