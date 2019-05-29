«الأمن الجنائي» أول نخبة شرطة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع المهام الخاصة، فريق قطاع الأمن الجنائي بلقب بطولة شرطة أبوظبي لكرة القدم للنخبة بعد فوزه على فريق الموارد البشرية 4-صفر، في نهائي الحدث الذي أقيم ضمن بطولة التسامح الشرطية الرمضانية.

وتوج العميد محمد سعيد الكعبي، بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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حضر الختام اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد راشد بورشيد مدير بطولة كرة القدم للنخبة، الذي أكد أن البطولة أقيمت للاعبين من فئة فوق سن ال45 سنة من مختلف القطاعات الشرطية والإدارة العامة للدفاع المدني، على أرضية ملعب مدينة محمد بن زايد.

كما حضر الفعاليات الختامية العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، وعدد من الضباط والأفراد والجمهور.

واختتمت شرطة أبوظبي البطولة الرمضانية لكرة القدم في الأحياء السكنية التي تنظمها الشرطة المجتمعية في مركز الخدمة المجتمعية بالشامخة، بفوز فريق صقور أبوظبي باللقب.