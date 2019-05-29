الظفرة يتعاقد رسمياً مع مسعود سليمان

أعلن نادي الظفرة رسمياً، عن تعاقده مع اللاعب مسعود سليمان الحمادي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم قادماً من نادي النصر، وسيرتدي مسعود القميص رقم 20.

ومن جانب آخر، حددت إدارة النادي ملامح فترة الإعداد الداخلية والخارجية للموسم المقبل، على أن ينطلق التجمع الداخلي في أبوظبي يوم 10 يوليو/تموز المقبل، على أن يغادر الفريق إلى معسكر ألمانيا في 19 من الشهر نفسه على أن تكون العودة إلى أبوظبي في 9 أغسطس/آب المقبل.

ومن جانبه، أكد مسعود سليمان الحمادي، رغبته في أن يكون إضافة مميزة لفريق الظفرة، وأن يواصل مع زملائه في ناديه الجديد، رحلة النجاح التي بدأها «الفارس» في الموسم المنصرم.

وقال مسعود سليمان إن توقيعه لنادي الظفرة، كان عن رغبة كبيرة، بالرغم من وجود عدد من العروض الأخرى، غير أن جدية المفاوضات من قبل مجلس إدارة نادي الظفرة وشركة كرة القدم، حسمت أمر انتقاله بدون تردد، مبيناً أنه لا يشعر بأنه غريب عن الظفرة بعد أن دافع عن ألوان الفريق في الموسم 2011-2012.