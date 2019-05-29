شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يتوج فريق سيدات النصر بلقب بطولة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، فريق النصر بكأس بطولة كرة اليد للسيدات، ضمن دورة التسامح الرياضية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي هاند بول دبي بنتيجة 37- 33 في ختام البطولة التي استضافتها صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين.

وتوج الشيخ سعيد بن طحنون، الفريق البطل النصر بالميداليات الذهبية وفريق نادي هاند بول دبي وصيف البطولة بالميداليات الفضية، وفريق فتيات أبوظبي بالميداليات البرونزية الذي حصل عليه عقب فوزه على فريق السويق العماني 24-20.

حضر التتويج محمد عبدالكريم جلفار، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وأحمد آل سودين، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة التسامح الرياضية ونسرين بن درويش، رئيس لجنة كرة اليد للسيدات، وبقية أعضاء اللجنة العليا، وعدد من ممثلي أجهزة الإعلام والجماهير.

وأكد محمد عبد الكريم جلفار، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، القيمة الكبيرة للبطولات الرمضانية في تعزيز الثقة للاعبين واللاعبات الكبار، إلى جانب إعداد الشباب والهواة والناشئين، واكتشاف مواهب جديدة في لعبة كرة اليد.

وقال: «سعدت كثيراً بحضور نهائي بطولة كرة اليد للسيدات ضمن دورة التسامح الرياضية وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، لجهوده الحثيثة ورعايته السامية للبطولة، وهذا ما عهدناه منه دائماً، ومثل هذه البطولات تقدم خدمة كبيرة لاتحاد الإمارات لكرة اليد في إعداد اللاعبين واحتكاكهم مع مدارس متنوعة للعبة، بوجود أعداد كبيرة من اللاعبات المحترفات، ما يمثل إضافة قوية لهن لمقابلة الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «إنها فرصة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة اليد لتمثل رافداً لمنتخبات اليد بفئاتها العمرية المختلفة من السيدات».

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فيما أعربت نسرين بن درويش، رئيس لجنة مسابقة كرة اليد للسيدات، عن تقديرها لجهود الفرق المشاركة، وقالت إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً من جميع النواحي، وبرزت الروح الرياضية في المباريات التي أقيمت على مدار الأيام الماضية، وقالت إن الجميع فائز بهذا التجمع واللقاء في الشهر الفضيل.

وأكدت خلود صافية، مدربة فريق النصر الفائز بلقب بطولة كرة اليد، أن مشاركتهم كانت من أجل تحقيق اللقب ليُكمل «العميد» رباعية الموسم الرياضي.

وقالت: «حققنا في الموسم الجاري، ثنائية قوية وهما لقبي الدوري الإماراتي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي بداية رمضان الحالي، فزنا بلقب بطولة زايد الرمضانية، وهذه الثلاثية القوية كان لها كبير الأثر في تعزيز دوافعنا.

مشاركة مفيدة

وأعرب راشد هلال الربيعي، عضو مجلس إدارة نادي السويق العُماني رئيس بعثة فريق كرة اليد للسيدات المشارك في بطولة كرة اليد ضمن دورة التسامح الرياضية، عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة فريقه في دورة التسامح تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان،

وقال: قطعنا مسافة 200 كم بين مدينتي السويق والعين من أجل المشاركة في دورة التسامح الرياضية وتحقيق اللقب، واجه فريقنا فرقاً إماراتية قوية تملك لاعبين مواطنين، وأجانب أقوياء، وهي فرصة رائعة لنا لاكتساب الخبرات بالاحتكاك بمدارس قوية.