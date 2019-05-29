حمدان بن زايد: نجاح «الظفرة 2019» فاق التوقعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للنسخة الأولى من بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم «الظفرة 2019».

واستمع سموه من سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس اللجنة إلى شرح عن البطولة التي أقيمت تصفياتها النهائية باستاد حمدان بن زايد في مدينة زايد وفاز بها فريق بينونة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالمستوى العام للبطولة، وما حققته من نجاح فني وجماهيري فاق التوقعات.. وقدم شكره لرعاة البطولة والفرق المشاركة واللجان المنظمة ووسائل الإعلام التي عكست هذا النجاح.

ودعا سموه اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى ضرورة بذل المزيد من العمل والاجتهاد من أجل تنظيم عال للبطولة في دورتها الثانية العام المقبل.

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من جانبه، تقدم سلطان خلفان الرميثي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولة وحرصه على إنجاحها، وثمن الدعم الكبير الذي قدمه للبطولة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن البطولة تعد أحد أبرز الأحداث الرياضية والمجتمعية التي شهدتها منطقة الظفرة وأقيمت منافساتها التمهيدية في 5 مدن بمشاركة 43 فريقاً وحققت الأهداف المرجوة منها وأسهمت في دعم وزيادة الحراك الرياضي في المنطقة وتوسيع قاعدته وأبرزت العديد من من المواهب الكروية.

وتقدم الرميثي بالشكر الخاص لجميع الجهات الراعية التي دعمت البطولة ووسائل الإعلام التي لعبت دوراً مميزاً وفاعلاً في تغطية الحدث والجمهور الكبير الذي تفاعل مع البطولة منذ تصفياتها الأولية وكان السبب الحقيقي في نجاحها.

ونوه الرميثي إلى أن إجمالي عدد الجماهير التي حضرت منذ انطلاق البطولة في التاسع من إبريل/نيسان الماضي وحتى ختامها تجاوز 28 ألف متفرج.. مؤكداً أن البطولة أوجدت أجواء رمضانية رائعة لمجتمع منطقة الظفرة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسلطان بن حضيرم الكتبي، وخديم عبدالله الدرعي.