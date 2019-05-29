الجزيرة يكرم أبطال الألعاب المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم فريق الألعاب المائية بنادي الجزيرة، احتفالية بمناسبة ختام الموسم الرياضي، حضر الاحتفالية وكرم أعضاء الفريق راشد عتيق الهاملي، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الأخرى، وتقدم الهاملي، بالتهاني والتبريكات للجهازين الإداري والفني ولاعبي الفرق على ما قدموه من جهد وما حققوه من إنجازات على صعيد رياضتي السباحة وكرة الماء بعد حصدهما لقبين من أصل ثلاثة القاب على مستوى الدولة، وثمن جهود اللاعبين وشدد على أهمية مواصلة تقديم الدعم الكامل لهم.

حضر الاحتفالية برفقة الهاملي، أعضاء مجلس الإدارة هاشم الفردان، وعبدالله عمر مخير وجمعه الغيلاني مشرف الألعاب المائية بالنادي، ومدربي فرق كرة الماء والسباحة لجميع المراحل العمرية.

وتوجه الغيلاني، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي على الدعم المتواصل، ليبقى الجزيرة، حاضراً في كل المسابقات والمحافل المحلية، ودعا الشباب والناشئين للانضمام إلى فرق الألعاب المائية بالنادي.