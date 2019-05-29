هيئة الرياضة تنشئ مكتباً للاستشارات والتدريب

استحدثت الهيئة العامة للرياضة مكتباً للاستشارات والتدريب، وعمّمت أمانتها العامة على الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية المنضوية تحت مظلتها، تحت رقم 45 لسنة 2019، وذكرت فيه أن إنشاء المكتب المستحدث بمقرها في دبي، يأتي في إطار رؤيتها نحو استشراف المستقبل الرياضي في الدولة ويعنى بتقديم العديد من الخدمات ذات الارتباط بأعمال الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية بصورة مجانية، بهدف تطوير أعمالها.ويختص المكتب المستحدث الكائن بمقر الهيئة في دبي بتقديم الاستشارات والتدريب في كافة المجالات ذات الارتباط بأعمال الاتحادات الرياضية والاستراتيجية والفنية، كما حددت رؤيته في تطوير قدرات الاتحادات الرياضية والمساعدة في وضع الخطط والبرامج وتقديم الاستشارات التي تستشرف المستقبل، فيما يهدف إلى إعداد وتدريب الكوادر المهنية وتطبيق الابتكار والتميز المؤسسي ومساعدة الاتحادات على تحقيق إنجازات رياضية، وتحقيق الريادة العربية والقارية والدولية.