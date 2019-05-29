شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تنشئ مكتباً للاستشارات والتدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استحدثت الهيئة العامة للرياضة مكتباً للاستشارات والتدريب، وعمّمت أمانتها العامة على الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية المنضوية تحت مظلتها، تحت رقم 45 لسنة 2019، وذكرت فيه أن إنشاء المكتب المستحدث بمقرها في دبي، يأتي في إطار رؤيتها نحو استشراف المستقبل الرياضي في الدولة ويعنى بتقديم العديد من الخدمات ذات الارتباط بأعمال الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية بصورة مجانية، بهدف تطوير أعمالها.ويختص المكتب المستحدث الكائن بمقر الهيئة في دبي بتقديم الاستشارات والتدريب في كافة المجالات ذات الارتباط بأعمال الاتحادات الرياضية والاستراتيجية والفنية، كما حددت رؤيته في تطوير قدرات الاتحادات الرياضية والمساعدة في وضع الخطط والبرامج وتقديم الاستشارات التي تستشرف المستقبل، فيما يهدف إلى إعداد وتدريب الكوادر المهنية وتطبيق الابتكار والتميز المؤسسي ومساعدة الاتحادات على تحقيق إنجازات رياضية، وتحقيق الريادة العربية والقارية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرياضة تنشئ مكتباً للاستشارات والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.