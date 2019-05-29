أبطال نادي الثقة للمعاقين يتألقون في سويسرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق أبطال نادي الثقة للمعاقين نتائج رائعة وأرقاماً شخصية وعالمية جديدة خلال مشاركتهم في منافسات الجائزة الكبرى لألعاب القوى والتي تقام في سويسرا، وذلك ضمن برامج استعدادات لاعبي نادي الثقة للاستحقاقات القادمة وأهمها بطولة ألعاب غرب آسيا وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل.

شهدت المنافسات تألقاً كبيراً لبطلنا الأولمبي محمد القايد حيث استطاع من انتزاع المركز الأول في منافسات 800م عدو بالكراسي المتحركة، كما حقق المركز الأول في منافسات 400 متر محققاً رقماً آسيوياً جديداً بزمن قدره 50.41 كما أحرز القايد المركز الثاني في منافسات 200 متر و100متر، كما شارك البطل العالمي بدر الحوسني في منافسات 1500 و5000 متر محققاً أرقاماً شخصية جديدة.

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كما يخوض أبطال الثقة للمعاقين ثاني البطولات السويسرية، وذلك بالمشاركة في ملتقى أربون يوم غد،ويليه مشاركة بطلنا محمد القايد في بطولة سويسرا الدولية لألعاب القوى خلال يومي 1و2 يونيو القادم؛ حيث تأتي هذه المعسكرات والبطولات لإعداد اللاعبين للاستحقاقات الدولية .وتضم بعثة الفريق في المعسكر الأوروبي محمد بالخير وعبيد الغربي مدربين والبطل الأولمبي محمد القايد واللاعب المخضرم بدر عباس وتوان ساجان مساعداً.

وفي اتصال تليفوني اطمأن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين على أعضاء البعثة مثمّناً النتائج الرائعة للاعبي النادي مشيراً إلى أن إدارة النادي تدعم بكل قوة اللاعبين من خلال توفير الظروف الملائمة من إمكانات مادية وفنية ومعسكرات والمشاركة في بطولات دولية بهدف الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم من أجل تحقيق الهدف المنشود والوقوف على منصات التتويج العالمية.

وأشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالأداء الرائع لأبطال الثقة وخاصة البطل الأولمبي محمد القايد، مؤكداً أن معسكر الفريق الأوروبي والمشاركة في البطولات الدولية يحقق الهدف المرجو منه وهو الارتقاء بمستوى اللاعبين الفني والبدني لأفضل المستويات في إطار استعدادات أبطال الثقة لتمثيل الدولة في الاستحقاقات الدولية القادمة مثمناً الدور الكبير للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق.