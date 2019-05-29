تأهل صعب لزفيريف وسيمونا في رولان جاروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً واليابانية ناومي أوساكا الأولى، والرومانية سيمونا هاليب الثالثة حاملة اللقب الثلاثاء مشوارهم بشق الأنفس في بطولة فرنسا المفتوحة، في ملاعب رولان جاروس.

واحتاج زفيريف إلى خمس مجموعات للتخلص من عقبة الأسترالي جون ميلمان 7-6 (7-4) و6-3 و2-6 و6-7 (5-7) و6-3، وقلبت أوساكا تخلفها بمجموعة إلى فوز على السلوفاكية آنا-كارولينا شمييدلوفا صفر-6 و7-6 (7-4) و6-1، فيما اضطرت هاليب إلى خوض ثلاث مجموعات أيضاً أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-2 و3-6 و6-1.

واضطر زفيريف إلى تغيير مضربه بعدما كسره بنهاية المجموعة الرابعة قبل أن يحسم الخامسة الحاسمة لصالحه بكسره إرسال الأسترالي ال56 عالمياً في الشوط الثامن، ليتقدم 5-3 وينهي المجموعة 6-3 والمواجهة الأولى أمام ميلمان بعد أربع ساعات وثماني دقائق.

وقال زفيريف الساعي لأن يصبح أول ألماني يتوج بلقب رولان جاروس منذ مواطنه هينر هينكل عام 1937 «جون لاعب قوي هزم روجيه فيدرر، لذا عرفت أن الأمر سيكون صعباً اليوم».