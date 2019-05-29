شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدوخي: نصائح سلطان دائماً في الوقت المناسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه محمد يوسف الدوخي القطب الرياضي الكبير بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لاستقبال سموه أصحاب الإنجازات في نادي الشارقة، وقال «لقد أثلج لقاء سموه بالرياضيين صدورنا وبلا شك نعتبره عيداً من أعياد الرياضة والرياضيين لان الكل استفاد من حديث حاكم الشارقة الموجه للرياضة وكل الرياضيين من أبناء الدولة من حيث الوقوف كثيراً عند التحكيم وقضاة الملاعب وطريقة التعامل معهم».
وتابع «صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً يركز على الاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية ويحب كرة القدم التي قال عنها انها حياة وإذا أردت ان تعرف أخلاق الرجل فدعه يلعب كرة القدم فهي التي تبين اخلاقه، وبلا شك نصائح حاكم الشارقة لأبنائه غالية ومهمة وكثيراً ما تأتي في الوقت المناسب».
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