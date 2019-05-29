جاتوزو يرحل بالتراضي عن ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي ميلان رحيل مدربه جينارو جاتوزو مع توصل الطرفين إلى «اتفاق بالتراضي»، وسط تقارير عن إجراءات تقشف يعتزم النادي اتخاذها للبقاء ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

وعلى رغم أنه ما زال مرتبطاً بعقد لعامين آخرين، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جاتوزو اجتمع الاثنين مع المدير التنفيذي للنادي الجنوب إفريقي إيفان جازيديس وتوصلا إلى اتفاق لفض الشراكة.

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وفشل ميلان المتوج بلقب مسابقة دوري الأبطال سبع مرات، في بلوغ المسابقة القارية في الموسم المقبل، وأنهى الموسم المحلي في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحبي المركزين الثالث والرابع (المؤهلين لدوري الأبطال) أتالانتا وغريمه إنتر اللذين تساويا بالنقاط.

وكانت وسائل الإعلام المحلية، وبينها موقع «فوتبول إيطاليا»، قد ذكرت في وقت سابق أن غاتوزو سيتخلى عن 90 بالمئة من المستحقات المتبقية له من عقده لمساعدة النادي الذي يعاني مادياً.

وأوضحت التقارير أن هذا التوجه نحو التقشف سيدفع النادي أيضاً إلى الافتراق عن مديره الرياضي لاعبه السابق البرازيلي ليوناردو، على أن يلحق بهما أيضا أسطورته باولو مالديني الذي استلم في صيف 2018 منصب مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي.