أستون فيلا يعود.. ويونيون تاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد أستون فيلا الذي يشغل نجم تشيلسي السابق جون تيري المدرب المساعد فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 3 سنوات بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي. ووضع الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بتمريرة من المصري محمد المحمدي ثم جون ماكين فريق استون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل مارتن واجهورن هدفاً في الدقيقة 81 لصالح ديربي.

ويعد نهائي جولة الصعود أغلى مباراة منفردة في عالم كرة القدم حيث سيحصل فيلا على 170 مليون جنيه استرليني، وضمن نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الصعود لدوري الأضواء الموسم المقبل عقب إنهائهما في المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.

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وكشف الويلزي جاك جريليش كابتن فيلا الذي كان على وشك الرحيل قبل بداية الموسم عن سبب ارتدائه حذاء بالياً في ملعب ويمبلي تحت أنظار الأمير ويليام دوق كامبريدج ومشجع فيلا الأول الذي جلس بجانب اسطورة النادي جون كارو وقال: «حسناً عدت من الإصابة وكان الحذاء جديداً ثم لعبت وسجلت ومررت ولم أفارقه لأنه حذاء محظوظ، سعيد جداً لأنني ساعدت فريق طفولتي على الصعود».

وفي ألمانيا، اكتسح أنصار فريق يونيون برلين الملعب بعد صعود الفريق إلى البوندسليجا لأول مرة في تاريخه إثر تعادله على أرضه سلبيا أمام شتوتجارت في إياب ملحق الصعود ليفوز بفضل قاعدة احتساب الأهداف خارج الملعب بعد أن تعادل ذهاباً 2-2.

وأصبح يونيون برلين، الذي سينضم إلى هيرتا برلين في تمثيل العاصمة بدوري الأضواء، النادي رقم 56 الذي يلعب في البوندسليجا منذ انطلاقته.