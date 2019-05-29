عقب بيان اتحاد الكرة .. اجتماع طارئ لـ مجلس الأهلي خلال ساعات لحسم الموقف من الدوري

عبد الحكيم أبو علم

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا يحدد موعده محمود الخطيب رئيس النادي خلال ساعات لتحديد الموقف النهائي من الاستمرار في مسابقة الدورى.

وقال مصدر خاص لــ«صدي البلد» إن الساعات المقبلة سوف تشهد إجراء محمود الخطيب العديد من الاتصالات قبل عقد الاجتماع الطارئ الذي ربما يكون قبل نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الأهلي سيدرس الموقف بعناية شديدة ولكن الاتجاه الاقرب هو عدم خوض مواجهتي المقاولون والزمالك المتبقيتين طبقًا لقرار إدارة القلعة الحمراء السابق.عبد الحكيم أبو...