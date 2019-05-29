شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جروس يجتمع بلاعبى الفريق وجلسة خاصة مع عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السويسرى كريستيان جروس، تعليمات خاصة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق خلال تدريبات اليوم، بملعب النادى، حيث انفرد جروس باللاعب فى جلسة سريعة طلب خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال التدريبات.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز الخميس المقبل.
وعقد كريستيان جروس جلسة مع لاعبى الفريق الكروى، قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الثلاثاء، بملعب حلمى زامورا فى ميت عقبة.
وبدأ مران الزمالك اليوم بجلسة بين جروس واللاعبين في منتصف الملعب تحدث خلالها عن الفتره المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز، وطلب كريستيان جروس من لاعبى الزمالك، التركيز في مباراة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى الدورى المصرى الممتاز وعدم الانشغال بما يتردد عن عن تأجيل أي مباراة بالدورى.
وقال جروس للاعبى الزمالك، إنهم مطالبين بالاستعدادا بقوة لخوض المباريات تحت أى ظرف.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. جروس يجتمع بلاعبى الفريق وجلسة خاصة مع عبد السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.