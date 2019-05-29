شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جروس يجتمع بلاعبى الفريق وجلسة خاصة مع عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السويسرى كريستيان جروس، تعليمات خاصة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق خلال تدريبات اليوم، بملعب النادى، حيث انفرد جروس باللاعب فى جلسة سريعة طلب خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز الخميس المقبل.

وعقد كريستيان جروس جلسة مع لاعبى الفريق الكروى، قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الثلاثاء، بملعب حلمى زامورا فى ميت عقبة.

Advertisements

وبدأ مران الزمالك اليوم بجلسة بين جروس واللاعبين في منتصف الملعب تحدث خلالها عن الفتره المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز، وطلب كريستيان جروس من لاعبى الزمالك، التركيز في مباراة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى الدورى المصرى الممتاز وعدم الانشغال بما يتردد عن عن تأجيل أي مباراة بالدورى.

وقال جروس للاعبى الزمالك، إنهم مطالبين بالاستعدادا بقوة لخوض المباريات تحت أى ظرف.