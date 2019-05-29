شكرا لقرائتكم خبر عن "العمرة" تُبعد محمد شريف عن مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد شريف لاعب الأهلى، على إذن بالغياب عن مران فريقه اليوم، الثلاثاء، بسبب سفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
وخاض الأهلى مرانه اليوم وغاب عن المران أيضا ناصر ماهر بسبب وفاة والده، فيما انتظم في المران جونيور أجاي وأحمد حمودي بعدما تعافى الثنائى من الكدمات التى تعرضا لها أمس.
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