سوبر كورة.. الوداد يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة فى خطاب رسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابًا اليوم من نادي الوداد المغربي للمطالبة بخضوع جهاد جريشة حكم مباراة الوداد والترجى التونسى فى ذهاب نهائى أبطال أفريقيا للتحقيقات من قبل الجبلاية. وينشر "سوبر كورة" صورة خطاب نادي الوداد المغربى لاتحاد الكرة للإطلاع على الخطاب ومعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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