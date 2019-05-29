شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28 / 5 / 2019 العديد من الاخبار الرياضة الهامة، ومنها الكاف يقرر إيقاف الحكم جهاد جريشة 6 أشهر .. والمنتخب يؤكد انطلاق معسكره 6 يونيو.

اتحاد الكرة يتحرك لتجميد قرار "كاف" بإيقاف جهاد جريشة

http://www.youm7.com/4262835

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، يتحرك بكل قوة للتعامل مع قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة 6 أشهر بسبب أخطاء فنية فى إدارته لمباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 .

السودان يطلب مواجهة المنتخب الأوليمبى فى القاهرة

http://www.youm7.com/4262794

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة عرضا من نظيره السودانى بإقامة مباراة ودية بين المنتخب الأوليمبى المصرى بقيادة شوقى غريب ونظيره السودانى خلال شهر يونيو المقبل.

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

http://www.youm7.com/4262588

أجل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إعلان التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر إلى الغد بدلاً من اليوم، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

وفاة والد ناصر ماهر لاعب الأهلى

http://www.youm7.com/4262546

توفي والد ناصر ماهر لاعب فريق الأهلي اليوم، الثلاثاء، وحرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملاء اللاعب من أندية أخرى على تقديم واجب العزاء.

مسئول تذكرتى: المتطوعون مؤهلون للتعامل مع الجنسيات الأجنبية ومستمرين فى الخدمة

http://www.youm7.com/4261578

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كشف يوسف محمد مسئول منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة أن الشباب المتطوعين للعمل بهذا المنفذ وجميع المنافذ الأخرى لبيع تذاكر الكان، مؤهلين للتعامل مع الجنسيات الأخرى غير العربية الراغبين فى التسجيل بالموقع والحصول على التذاكر من المنفذ، مضيفا أن تلك المنافذ ساظل تعمل بكافة طاقتها حتى ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية.

اتحاد الكرة: لا تعديل على جدول الدورى منعا لإرباك المنتخب قبل أمم إفريقيا

http://www.youm7.com/4262572

أعلن اتحاد الكرة مجددا عدم وجود أى تعديلات على جدول الدورى الذى تم إعلانه مؤخرا، منعا لتعرض معسكر المنتخب الأخير لأى ارتباك قبل أمم إفريقيا.

سوبر كورة.. مشادة بين أحمد فتحى ورمضان صبحى فى الأهلى

http://www.youm7.com/4262663

شهد مران الأهلي أمس الاثنين مشادة بين اثنين من نجوم الفريق الأحمر، هما أحمد فتحى ورمضان صبحى على مرأى ومسمع من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

رغم إيقاف الكاف.. جريشة مستمر فى التحكيم بكأس العالم للشباب ببولندا

http://www.youm7.com/4262852

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة 6 شهور، لن يؤثر على استمرار جريشة فى إدارة مباريات كأس العالم للشباب ببولندا حاليا.

سوبر كورة .. فلافيو كلمة سر رحيل لاسارتي من الأهلي

http://www.youm7.com/4262453

يستعد الأوروجوايانى لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم قناعة مسئولو النادي بطريقة إدارته لمقاليد الحكم الفني للفريق الكروى، وأصبح فلافيو بمثابة كلمة السر فى رحيله.