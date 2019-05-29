7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28 / 5 / 2019 العديد من الاخبار الرياضة الهامة، جاء منها اتحاد الكرة يتحرك لتجميد قرار "كاف" بإيقاف جهاد جريشة، وانطلاق معسكر المنتخب بدون لاعبى الزمالك وبيراميدز.

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، يتحرك بكل قوة للتعامل مع قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة 6 أشهر بسبب أخطاء فنية فى إدارته لمباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة عرضا من نظيره السودانى بإقامة مباراة ودية بين المنتخب الأوليمبى المصرى بقيادة شوقى غريب ونظيره السودانى خلال شهر يونيو المقبل.

أجل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إعلان التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر إلى الغد بدلاً من اليوم، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

شهد مران الأهلي أمس الاثنين مشادة بين اثنين من نجوم الفريق الأحمر، هما أحمد فتحى ورمضان صبحى على مرأى ومسمع من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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انطلاق معسكر المنتخب بدون لاعبى الزمالك وبيراميدز

تأكد تأخر انضمام لاعبى الزمالك وبيراميدز لمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا 2019.

هل يكتب جروس رسالة وداع الزمالك بعد مواجهة الإنتاج؟