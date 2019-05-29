- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مران الأهلى الليلة فى غياب ناصر ماهر ومشاركة حمودى وأجاى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى اليوم ، الثلاثاء، مشاركة جونيور أجاي وأحمد حمودى ثنائي الفريق بعد التعافى من الكدمات التى عانى منها الثنائى فى مران الأمس، كما شهد جلسة خاصة عقدها لاسارتي المدير الفنى مع حراس المرمى بالفريق وحضر محمود الخطيب رئيس النادى جزء من المران.
وتغيب ناصر ماهر عن المران بسبب وفاة والده، حيث حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن المران .
وننشر صور لأهم مشاهد مران اليوم :
مران الاهلي (2)
مران الاهلي (3)
مران الاهلي (4)
مران الاهلي (5)
مران الاهلي (6)
مران الاهلي (7)
مران الاهلي (8)
مران الاهلي (9)
مران الاهلي (10)
مران الاهلي (11)
مران الاهلي (12)
مران الاهلي (13)
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مران الأهلى الليلة فى غياب ناصر ماهر ومشاركة حمودى وأجاى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.