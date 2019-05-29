شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مران الأهلى الليلة فى غياب ناصر ماهر ومشاركة حمودى وأجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى اليوم ، الثلاثاء، مشاركة جونيور أجاي وأحمد حمودى ثنائي الفريق بعد التعافى من الكدمات التى عانى منها الثنائى فى مران الأمس، كما شهد جلسة خاصة عقدها لاسارتي المدير الفنى مع حراس المرمى بالفريق وحضر محمود الخطيب رئيس النادى جزء من المران.

وتغيب ناصر ماهر عن المران بسبب وفاة والده، حيث حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن المران .

وننشر صور لأهم مشاهد مران اليوم :



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