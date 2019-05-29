شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاسارتي يقترب من تدريب ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مارتن لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، من تولى تدريب فريق ليفربول بعد الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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