شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يقدم العزاء لناصر ماهر تليفونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، على الاتصال تليفونيا بناصر ماهر لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبي لتقديم واجب العزاء فى وفاة والده . يعد ناصر ماهر أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وأحد نجوم منتخب مصر الاوليمبى وتمت إعارته لناديى بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى.

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