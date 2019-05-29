المقاولون يترقب موقف "ظهير" الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضغط مسئولو المقاولون العرب لإعادة باسم على، ظهير أيمن الأهلى الحالى، لقلعة الذئاب من جديد بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للأحمر تماما خلال الفترة الماضية.
ويسعى مسئولو المقاولون لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى الموسم حتى تكون داعما للفريق للمنافسة على البطولات من جديد بعدما غابوا عنها فى الأعوام الماضية.
ويتكتم باسم على، على عرض المقاولون لمعرفة الموقف النهائى له داخل النادى الأهلى فى ظل عدم اتضاح الصورة حتى الآن خاصة مع الاحاديث التى خرجت تؤكد قرب رحيل الأوروجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى.
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