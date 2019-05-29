شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهاب مميش يستقبل هانى أبو ريدة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحمد شيحة مدير مجموعة الإسماعيلية المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، للوقوف على آخر الاستعدادات بمجموعة الإسماعيلية قبل تنظيم أمم أفريقيا المقبلة.

وأبدى أبو ريدة إعجابه بسير العمل داخل ملاعب الإسماعيلية التى سيتم تسليمها للاتحاد الأفريقى خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من الرتوش النهائية، وقام الفريق مهاب مميش بتكريم رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وتسليمه درع هيئة قناة السويس على هامش الزيارة .

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وتستضيف الاسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم الكاميرون و غانا و غينيا بيساو وبنين .