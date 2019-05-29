شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى الأهلى السبت المقبل لتحديد موقفه من الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، جلسة يوم السبت المقبل، برئاسة محمود الخطيب، استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذى جرى يوم الجمعة الماضى وذلك، لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.

ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التى تحفظ حقوق النادى.

كان النادى الأهلى قد أعلن الانسحاب من بطولة الدورى حال تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية، كما قرر الأهلى عدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدورى قياسٍا بما جرى مع النادى الأهلى بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجله فى السابق.

ورفض الأهلى إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء.

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وأكد اتحاد الكرة اليوم، الثلاثاء، عدم وجود أى تعديلات على جدول الدورى الذى تم إعلانه مؤخرا، منعا لتعرض معسكر المنتخب الأخير لأى ارتباك قبل أمم إفريقيا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا، قال خلاله: "تمسك الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل".

وأضاف: "وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدورى الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالى و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها" .