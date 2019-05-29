سوبر كورة ينشر الفيديو الذى تسبب فى إيقاف جهاد جريشة من الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة مقطع فيديو يتضمن أحداث مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى اقيمت الجمعة الماضية، وأدارها المصرى جهاد جريشة وتسببت فى إثارة الجدل.

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