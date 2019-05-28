انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرب ليفربول يُعلق على صيام نجميه في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:50 مساءً - أدلى مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بدلوه فيما يتعلق بإمكانية صيام نجميه في خط الهجوم؛ المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، في يوم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول ومواطنه توتنهام، في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ حيث يتطلع "الريدز" للفوز بلقبه السادس في البطولة الأوروبية، فيما يُمني "السبيرز" النفس بلقبه الأول في المسابقة القارية الأبرز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري الأبطال: "في هذه الحياة هناك أمور كثيرة أهم من كرة القدم"، وذلك في تعليقه على الصيام المتوقع لبعض لاعبيه.

وشدد على احترامه للدين الإسلامي وأكمل قائلاً: "ليس لدي أي مشكلة مع صيام لاعبي فريقي، لقد كانوا دائماً رائعين، وكانوا يقدمون الأفضل على الميدان سواء كانوا صائمين أم لا".

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واستطرد موضحاً: "في بعض الأيام يأتي ساديو ماني أو محمد صلاح متأخرين إلى غرفة الملابس؛ لأنهما كانا يصليان، وأنا أحترم ذلك وليس لدي مشكلة معه".

ويشكل الثنائي صلاح وماني قوة هجومية لليفر؛ إذ حصدا جائزة "الحذاء الذهبي" للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بتسجيل كل منهما 22 هدفاً.

وأبدى المدرب الألماني، صاحب الكريزما فوق "المستطيل الأخضر"، ثقته بلحاق نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بالمباراة النهائية، مؤكداً أن اللاعب ظهر بشكل طبيعي في التدريبات، وتعافى تماماً من الإصابة.

يُذكر أن ليفربول حقق فوزاً تاريخياً بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة الإسباني، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني توالياً، معوضاً خسارة الذهاب (0-3).

وضرب رفاق صلاح موعداً إنجليزياً خالصاً مع توتنهام، الذي أطاح بأياكس أمستردام الهولندي في الدور نصف النهائي من الكأس "ذات الأذنين".