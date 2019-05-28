انت الان تتابع تفاصيل خبر نيمار يشتري طائرة فاخرة.. كم ثمنها؟ وما مميزاتها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:50 مساءً - اشترى نجم فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار دا سليفا، طائرة جديدة، لتستمر عادة اللاعب في الإنفاق ببذخ خارج "المستطيل الأخضر".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، أن الدولي البرازيلي اشترى مؤخراً طائرة "إيرباص H-145" بمبلغ مالي قُدر بـ 13 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن نيمار هبط بطائرته الجديدة "الفاخرة" في مكان تجمع منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا، التي تحتضنها البرازيل، ما بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

Advertisements

وأشارت إلى أن الطائرة يبلغ طولها 13.64 متراً، ويصل ارتفاعها إلى 3.95 متراً، وتتسع إلى 11 شخصاً، وتبلغ سرعتها 248 كيلومتراً في الساعة.

وكان نيمار قد انتقل إلى صفوف "أمراء باريس"، صيف عام 2017، قادماً من صفوف برشلونة الإسباني، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم؛ إذ بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعفى نيمار من حمل شارة قيادة "السيليساو" في كوبا أمريكا، ومنحها لزميله المخضرم في النادي الباريسي داني ألفيس.