انت الان تتابع سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

أولي جونار سولسكاير

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.

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وقال سولسكاير: "أنا هنا منذ 5 أشهر فقط. وعندما تحظى بموسم كموسمنا الأخير، تتولد لديك رغبة في إظهار وجهك الحقيقي، فنحن لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يفتخرون بارتداء قميص النادي، ولا يمكننا أن ننسى ما حدث الموسم الماضي. ولكن يجب علينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها". في الوقت نفسه، أوضح سولسكاير