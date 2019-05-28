الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

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إدارة الأهلي تأمل في تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة في أي مواجهة من المباريات التي سيخوضها قبل أمم إفريقيا وقتها فقط من المؤكد أنه سيتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.

ورغم أن الزمالك لم يعلن بعد موقفه من أداء المباريات الثلاثة قبل كأس الأمم الإفريقية إلا أن الأهلي لن يعلق على الأمر، ومن المؤكد أنه سينتظر لحين التعرف على نتائج الزمالك في المباريات المؤجلة الثلاثة، وبناء عليه سيتم الإعلان عن موقف النادي من استكمال مبارياته في الدوري من عدمه. شاهد أيضًا|| هل ينفذ

ورغم أن الزمالك لم يعلن بعد موقفه من أداء المباريات الثلاثة قبل كأس الأمم الإفريقية إلا أن الأهلي لن يعلق على الأمر، ومن المؤكد أنه سينتظر لحين التعرف على نتائج الزمالك في المباريات المؤجلة الثلاثة، وبناء عليه سيتم الإعلان عن موقف النادي من استكمال مبارياته في الدوري من عدمه. شاهد أيضًا|| هل ينفذ الخطيب تهديده وينسحب من الدوري؟

الأهلي سيتعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها مع جدول المؤجلات، ومواعيد انتهاء مباريات الدوري فبعدما وافق على استكمال المسابقة في شهر أغسطس، وفقًا للبيان الذي أصدره اتحاد الكرة أمس الاثنين فاجأ الجميع بالبيان الذي أصدره عقب تعثره أمام الإسماعيلي وخسارته نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري مع الغريم التقليدي الزمالك. مجلس إدارة الأهلي يأمل في تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة في أي مواجهة من المباريات الثلاثة التي سيخوضها قبل أمم إفريقيا، وقتها فقط من المؤكد أنه سيتراجع عن قرار عدم استكمال المسابقة والانسحاب من الدوري. وربما يختلف الأمر ويعيد مسئولو الأهلي حساباتهم فيما يتعلق بالانسحاب ويفي مجلس الخطيب بتهديداته بالانسحاب إذا شعر أن فرص فريقه في الفوز بالدوري تتراجع، في ظل ما يتملكهم من شعور بأن فوز الأهلي بلقب الدوري مرتبط ببقاء مجلس الإدارة في منصبه، في ظل الهواجس التي تحيط بهم من كتائب ولجان المجلس الإلكترونية على السوشيال ميديا حول خطورة الموقف الحالي. Advertisements وشهدت الساعات الماضية أحداثًا متلاحقة وسريعة منذ تعادل الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء الماضي، بعدها أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا وضع فيه خمسة شروط لاستكمال مسابقة الدوري جاءت على النحو التالي: 1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم. 2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 34 للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق. 3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء. 4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. 5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد. بعدها أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا رسميًا أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة الدوري الممتاز، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، حيث جاء البيان كالتالي:- إن التأجيل لأي مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فإن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة. واختتم رئيس الزمالك بيانه، بأنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

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