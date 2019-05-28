الان تتابع أخضر الشباب يخسر من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 11:38 م, 28 مايو 2019 م التعليقات: 0 في مباراة مثيرة الخليج 365-واس خسرالمنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من نظيره المالي 3-4 في كأس العالم ببولندا.

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