الامارات | الزمالك يلعب السوبر الإفريقي في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلعب السوبر الإفريقي في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 مايو 2019 أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ان دولة الامارات ستستضيف مباراة كأس السوبر الافريقي والتي تقام أحد ايام 16 أو 17 أو 18من شهر أغسطس المقبل، حيث ينتظر أن يقابل الزمالك بطل الكونفدرالية الافريقية الفائز من الترجي التونسي والوداد البيضاوي في نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما. Advertisements طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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