الامارات | لجنة الانضباط تستدعي ماجد ناصر وفيرناندو للتحقيق حول واقعة شريط الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تستدعي ماجد ناصر وفيرناندو للتحقيق حول واقعة شريط الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي في الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ضد كل من نادي شباب الأهلي والفجيرة وحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة فيرناندو للتحقيق في ما ورد بالفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز الأخير وبقائه في دوري المحترفين ، فيما أكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي أن اللجنة قررت تأجيل البت في الشكوى الى الجلسة المقبلة المقررة يوم 11 المقبل، مشيرا الى أن اللجنة قررت استدعاء حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة فيرنانود للحضور أمام اللجنة في جلستها المقبلة للتحقيق معهما بشأن ما ورد في شريط الفيديو ، لافتا الى أن اللجنة طلبت أيضا رسميا من لجنة دوري المحترفين مدها بشريط المباراة .

وقال حمدان رشود الزيودي لـ “الإمارات اليوم" نادي الإمارات اعتبر أن هناك تواطؤاً بين الفريقين مستندا في شكواه على لائحة الانضباطي وكذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الخصوص وطلب اعتبار فريق الفجيرة خاسرا المباراة بنتيجة 3-صفر وتوقيع عقوبة انضباطية على شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم".

وأضاف" اللجنة شاهدت لقطات من شريط الفيديو الخاصة بالواقعة وقررت حضور من يمثل ناديي الفجيرة وشباب الأهلي أمامها للرد على الشكوى المقدمة ضدهما من نادي الإمارات كما قررت اللجنة أيضا حضور ممثل لمقدم الشكوى نادي الإمارات".

وكان نادي الإمارات أرسل مذكرة رسمية لاتحاد الكرة مطالبا بالتحقيق في هذه الوقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة