شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة.. السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي.
وذلك، لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.
ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
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