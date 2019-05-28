شكرا لقرائتكم خبر عن قبل جهاد جريشة.. حكام أثاروا اللغط في النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن توقيع عقوبة قاسية على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بالايقاف لمدة 6 أشهر، بداعي الأداء الضعيف خلال مواجهة الوداد المغربي والترجي التونسي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه أعرب جهاد جريشة عن ذهوله من قرار «كاف»، مشيراً إلى أنه تلقى اشادات كبيرة من جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي ونال درجة 9.2 من 10 في تقييم أدائه للمباراة.

«المصري اليوم» يستعرض في التقرير التالي الحكام الذين أثاروا لغطاً تحكيمياً في نهائي دوري أبطال أفريقيا على مدار السنوات الماضية.

المغربي العرجون

أثار المغربي عبدالرحيم العرجون جدلاً واسعاً في ادارته لمباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 بملعب القاهرة وتغاضيه عن ركلتي جزاء لمصلحة الفريق المصري، حيث اعترف العرجون بأخطائه بعد سنوات من اعتزاله مهنة التحكيم.

الجزائري عبيد

وكان اللغط التحيكيم هو عنوان مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية 2018، حيث احتسب الجزائري مهدي عبيد ركلتي جزاء للفريق الأحمر مشكوك في صحتهما، مما أدى إلى استبعاده من ادارة المباريات الكبرى في القارة السمراء بقرار سري من «كاف».

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الكاب فيردي دورات

قرارات مثيرة أطلقها حكم الرأس الأخضر مانويل دورات خلال قيادته التحكيمية للقاء الترجي التونسي والرجاء المغربي على ملعب الأول بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 1999 حيث أشهر البطاقة الحمراء في وجه القائد جريندو عبداللطيف بعد 12 دقيقة فقط واحتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها للترجي بعد 25 دقيقة تصدى لها حارس الرجاء، وشهدت المباراة كم كبير من الاعتراضات من قبل لاعبي الفريق المغربي الذي تُوج باللقب في هذه المواجهة بركلات الترجيح.

بكاري جاساما

الحكم الذي دائماً ما يثير اللغط في إدارة مواجهات الأندية المصرية في القارة السمراء، حيث استسلم الجامبي لاضاعة الوقت من قبل لاعبي الوداد المغربي في مواجهة الأهلي بإياب نهائي دوري الأبطال 2017 ورفض احتساب وقت بديل كافي، متغاضياً عن ركلة جزاء واضحة للفريق المصري مطلع اللقاء.

التوجولي كوكو

خسارة تاريخية يتلقاها الترجي التونسي على يد مازيمبي الكونغولي بخماسية نظيفة في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2010 في مباراة أثار التوجولي كوكو شكوكاً عديدة في قراراته أبرزها الهدف الأول لمازيمبي والذي لم تظهر الاعادة صحة احتسابه وتخطي الكرة خط المرمى، واحتسابه ركلة جزاء لمصلحة الفريق الكونغولي نهاية الشوط الأول.

جهاد جريشة

ويدير جهاد جريشة الحكم المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية ولقاء الاياب في المغرب بين الوداد والترجي، ويلغي هدفاً لمصلحة الوداد ثم يرفض احتساب ركلة جزاء لبطل المغرب بعد العودة لتقنية الفيديو ثم يقود بطرد قائءد الفريق ابراهيم النقاش.