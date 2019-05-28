شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقافه 6 أشهر من «كاف».. الوداد المغربي يطلب من «الجبلاية» التحقيق مع جهاد جريشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب طلب نادي الوداد المغربي في خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة بعد إدارة مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة شهور بسبب ما وصفته بضعف الأداء. وقال الوداد في خطابه إلى رئيس اتحاد الكرة: «الحكم جهاد جريشة ارتكب أخطاء فادحة في حق نادي الوداد الرياضي بشهادة جميع الإخصائيين والمتتبعين بحرمانه الفريق المغربي من هدف مشروع وضربة جزاء واضحة رغم الاستعانة بتقنية الفيديو». وأضاف: «نرجو إجراء بحث في الموضوع للتأكد من صحة ما أوردناه، ونحن على يقين بوقوفكم إلى جانب الحق، خاصةً أن كرة القدم المصرية ساهمت ولا تزال تساهم بشكل كبير في تطور هذه الرياضة عربيا وقاريا ودوليا».

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